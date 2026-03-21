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【J1百年構想リーグ WEST第8節】(JFEス)岡山 0-1(前半0-0)長崎<得点者>[長]山崎凌吾(90分+3)<警告>[岡]大森博(77分)主審:木村博之└途中投入の山崎凌吾が終了間際に劇的ゴール! 長崎が岡山を下して2試合ぶり白星