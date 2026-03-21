【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節】(ソユスタ)秋田 1-0(前半0-0)八戸<得点者>[秋]オウンゴール(68分)<警告>[秋]岡崎亮平(59分)、西村真祈(62分)、諸岡裕人(90分+3)[八]澤上竜二(14分)、イスマイラ(90分+5)主審:上原直人