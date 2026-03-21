【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節】(クラド)大分 2-3(前半1-2)琉球<得点者>[大]有働夢叶(13分)、木本真翔(77分)[琉]石浦大雅(31分)、船橋勇真(41分)、上野瑶介(51分)<警告>[琉]佐藤未勇(90分+2)主審:田邉裕樹