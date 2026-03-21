3月20日に行われた『平安神宮御鎮座百三十年記念BE:FIRST 奉納 Special Live』でのパフォーマンス映像がいち早く解禁され、さらにライブ時のコーデが確認できるメンバーソロショットがSNSに投稿された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「16曲が一瞬でした！」「ダンスはキレッキレ歌唱も迫力たっぷり！！」 BE:FIRSTが、3月20日に、京都・平安神宮にてスペシャルライブを開催。御鎮座百三十年を