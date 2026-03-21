【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが3月20日、鎮座百三十年を迎えた京都・平安神宮で奉納スペシャルライブ『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』を開催。朱色に浮かび上がる拝殿をバックに一夜限りのパフォーマンスを披露した。 ■人気曲や最新曲など全16曲をパフォーマンス 平安神宮が創建百三十年という節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して奉納