鹿児島市の西原商会アリーナで21日、大手飲料メーカーから贈られた桜の植樹式が行われました。鹿児島市の西原商会アリーナで桜の植樹式を行ったのは、大手飲料メーカー「伊藤園」です。「伊藤園」は、桜のパッケージの「お～いお茶」の売上の一部を、全国の桜の植樹や保全活動のため寄付しています。21日は、鹿児島市の下鶴市長や鹿児島レブナイズの多田 武史選手などが、