障がいのある子どもたちとその家族に、楽しい思い出を作ってもらおうと、夜の水族館を貸し切ったイベントが開かれました。20日、すでに営業時間を終えた鹿児島市のかごしま水族館。「いるかの時間」を楽しんでいたのは、鹿児島大学教育学部附属特別支援学校の児童や生徒たちです。障がいのある子どもたちやその家族に、楽しい思い出を作ってもらおうと、鹿児島市のボランティア団体、鹿児島さつまライオンズクラブが夜の水族館