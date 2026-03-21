女優・藤原紀香がこのほど開催された「ＴＡＥＡＳＨＩＤＡ２０２６-２７秋冬コレクション」（タエアシダ）に夫の片岡愛之助と姿を見せた。「この日の装いは、過去の多恵さんのコレクションで出会った黒のドレスを纏いました。しなやかなストレッチレースが上半身の美しさを際立たせ、幾重にも重ねられたチュールが、軽やかさとエレガンスを静かに響き合わせているよう一歩ごとにニュアンスを変え、装いに奥行きをもた