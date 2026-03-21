歌手で女優の酒井法子（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。堀越高校の同級生だった西村知美（55）のデビュー40周年単独ライブへの“参戦”を報告した。酒井は「ぉお。心の友よ。。永遠の微笑みアイドルとろりんこと、西村知美様が昨日2026年の3月20日春分の日に渋谷、セルリアンタワー東急の中にあるJZBratSOUNDOFTOKYO様にて、40周年を祝うファンミィーティングを開催しました」と報告。ステージ上で花束を