世界的ボーイズグループBTSのおよそ3年半ぶりとなる復帰コンサートが今夜、韓国ソウルで開かれます。会場周辺には、雑踏事故などに備え警察などおよそ1万5000人が投入され、厳重な警備が行われています。記者「今夜いよいよBTSの復帰ライブが開かれます。世界中からファンたちが駆けつけています」BTSの復帰コンサートは、今夜8時からソウルの中心部・光化門広場で無料で開催されます。兵役によりグループ活動を一時休止していまし