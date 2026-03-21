広テレは２１日、同社で「あげ太フェス２０２６」を開催した。あげ太初の単独イベントで、「人が集まらんかったら２回目はないらしいけぇね」との覚悟で臨み、開場前には社屋を半周する長蛇の列ができるなど、老若男女５６４０人が来場した。あげ太は同局で放送中のショートアニメ「おしゃべり唐あげあげ太くん」（月曜、２１・５４〜）の主人公で、広島弁をしゃべる唐揚げのキャラクター。誕生９年目を迎え、今春から同局の