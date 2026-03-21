◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が「７番・三塁」で先発出場。オープン戦１号本塁打を放った。６回無死一塁。左腕・泰の内角１４９キロ直球をとらえると、左翼席前列にライナーで飛び込む２ランとなった。これで４戦連続安打。オープン戦３０打数９安打で打率３割となった。三塁の開幕スタメンが濃厚となったチーム最年長のベテランについて、阿部監督は「まだまだやれる