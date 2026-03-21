◆センバツ第３日▽１回戦日本文理８―１高知農（２１日・甲子園）高知農は日本文理（新潟）に大敗し、春夏通じて初の甲子園で初勝利はならなかったが、確かな爪痕を残した。初回１死、２番・西岡和真左翼手（３年）が左中間へ二塁打。同校の聖地初安打を刻むと、次は４点差を追う４回だ。１死一、三塁、６番・栗山典天（のあ）右翼手（３年）が右前適時打を放ち、甲子園初得点を挙げた。敗戦後、下坂充洋監督（３３）は「同じ