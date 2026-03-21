パンツの丈感は、着こなしを左右する大きなポイント。フルレングスがなんだかしっくりこないと感じたら、アンクル丈に目を向けてみるのも一つの手かも。足首を見せることで抜け感が生まれ、コーデ全体もすっきりとした印象にアップデートできそう。【GU（ジーユー）】からは、40・50代が取り入れやすいバレルシルエットのアンクルパンツが登場。今回はデニム素材とカーゴデザイン、それぞれの魅力を