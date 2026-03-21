◆オープン戦中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日・高橋宏斗投手が６回から登板した。ＷＢＣに出場していたエースは、オープン戦初登板。最初の打者・西川に投じた初球の１５４キロを右翼線に運ばれて二塁打にされると、２死二塁で寺地に中前適時打。７回も西川に適時二塁打を許し、４回４安打２失点でマウンドを終えた。試合後、井上一樹監督は「ちょっとばらついていたかな。ただ、ＷＢＣから戻ってきて数日