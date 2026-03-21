BE:FIRSTが2026年3月20日(金・祝)、鎮座百三十年を迎えた平安神宮で開催された奉納スペシャルライブ＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live＞を実施。朱色に浮かび上がる拝殿をバックに一夜限りのパフォーマンスを行なった。平安神宮が創建百三十年という節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して奉納ライブとして行われた本公演。舞台では＜BMSG FES’22＞で初披露されたBMSG ALLSTARS