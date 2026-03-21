「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介が２１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ新宿で、主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつを共演のＮＣＴ・中本悠太と行った。殺し屋たちがダンスチームを組み、ダンス大会と暗殺ミッションに挑むストーリー。このほど佐久間は中本、内田監督と３人で同作を観賞。まさにこの日の舞台あいさつを行った劇場だったそうで「完全プライベートで行かせていただきました。『ここ面