映画「エデンより彼方に」などで知られる俳優のデニス・クエイドが、ドナルド・トランプ米大統領との会話の中で、政府が保有する「地球外生命体に関する資料を公開する計画がある」と聞いたという。デニスは新作映画「ウォー・マシーン：未知なる侵略者」について話すため、大統領と会談したという。 【写真】嫌いな俳優にはバッサリ宇宙人の資料公開をほのめかした大統領だが フォックス・ニュース・デ