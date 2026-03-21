ウズベキスタン遠征に臨む若き日本代表23人、長南開史と和田武士は16歳日本サッカー協会（JFA）は3月20日、今月23日からウズベキスタンで行われる遠征に臨む日本代表メンバー23人を発表した。山口智監督が率いるチームに期待の若手が名を連ね、SNS上では「豪華メンバーやね」「この世代も良いメンバー揃ってる」と反響を呼んでいる。今回の遠征では、開催地タシュケントにてU-19ウズベキスタン代表との国際親善試合2試合に加え