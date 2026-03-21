◇プロ野球・オープン戦 DeNA 7-1 西武(21日、ベルーナドーム)西武の西口文也監督が、DeNAとのオープン戦後にインタビューに応じ、この試合でスタメンマスクをかぶったドラフト1位ルーキーの小島大河選手について語りました。小島選手はこの日、9番・キャッチャーでスタメンフル出場。先発の平良海馬投手を始め、5人の投手とバッテリーを組みました。その小島選手の守備面について西口監督は「まだまだ。平良海馬とは呼吸も合って