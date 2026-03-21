「阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）３年連続の開幕投手が決定したオリックス・宮城大弥投手（２４）がＷＢＣ大会出場後、今オープン戦で初登板。六回３番手で登場し２回３１球を投げて１安打４三振、無失点と上々の内容で終えた。「全体的には打者勝負できて、いろんな球種も投げられた。いい感じで良かったと思う」。この日の真っすぐは最速１５０キロをマーク。立ち上がりに同じＷＢＣ出場組の先頭・森