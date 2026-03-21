トランプ米大統領との日米首脳会談に臨み、アメリカのイラン攻撃について意見を交わした高市早苗首相。【画像】若き日の高市早苗氏（2005年）いまから35年前、政治評論家時代の高市首相は、名官房長官として知られた後藤田正晴氏と「他国に軍事介入を繰り返してきたアメリカ」について議論していた。文藝春秋4月号では昭和史研究家の保阪正康氏が、この対談を分析している。その記事を一部紹介します。◆◆◆後藤田から聞いた