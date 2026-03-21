巨人の坂本は六回にオープン戦1号となる2ランを放ち、好調を維持した。キャベッジが一回に先頭打者本塁打。先発ハワードは5回を無失点の好投。楽天は藤平が八回に投げて三者凡退とした。滝中は3四球を出し、制球面に課題。