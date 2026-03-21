明治安田J1百年構想リーグ第8節（21日・ベスト電器スタジアムほか＝2試合）西は最下位の福岡が首位G大阪と2―2で突入したPK戦を14―13で制し、勝ち点を5とした。G大阪は同14。長崎は岡山に1―0で競り勝ち、勝ち点12に伸ばした。