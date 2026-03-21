体操の第3回寺本明日香カップが21日、愛知県小牧市のパークアリーナ小牧で開幕した。大会名にもあるように、体操女子で五輪2大会出場の寺本明日香さん（至学館大助教）が創設。体操教室に通う年齢に達した子供が出場する「一般の部」（年中〜小学6年）と、女子体操選手が出場する「選手の部」（小学生〜社会人）があり、かつ年齢や習熟度に応じてカテゴリーを分けて行われる。開会式で「失敗しても成功しても、明日につなが