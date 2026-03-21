「オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）巨人が５連勝でオープン戦首位に浮上した。キャベッジ＆坂本が１号弾で競演し、投げてはハワードが５回３安打無失点と開幕へ向けて万全の最終段階を踏んだ。いきなり新オーダーが機能した。２０日の同戦から１番に入っているキャベッジが目の覚めるような先頭打者弾を記録。打球速度１８５・６キロ、飛距離１３２・３メートルのバルコニー弾に、東京ドームは一時騒然と