高市総理が、アメリカのトランプ大統領との首脳会談などを終えて、先ほど（21日夕方）帰国しました。高市総理を乗せた政府専用機は、21日午後5時半前に東京の羽田空港に到着しました。就任後初めてのアメリカ訪問では、トランプ大統領との2度目の首脳会談に臨み、「中東情勢」や「アメリカへの投資」などについて意見を交わしました。中東情勢をめぐっては、トランプ大統領が同盟国などに求めるホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり