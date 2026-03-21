“お笑い界のダークヒーロー”としてブレイクを続けるピン芸人・みなみかわ。だが、その隣にはかつてもう一人の芸人が立っていた。【画像】吉田寛さんとコンビ「ピーマンズスタンダード」を組んでいたみなみかわさん2005年に結成されたコンビ「ピーマンズスタンダード」。14年間の活動の末、2019年に解散し、相方の吉田寛は芸人を引退した。あれから数年。元相方はいま、何をしているのか。そして、テレビで活躍するみなみか