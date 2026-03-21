原則は左折も法的拘束力はなし大型の商業施設では、看板の設置や警備員の誘導によって駐車場への「右折」による入出庫が禁止されていることがあります。利用者にとっては遠回りになるためか、これらを無視して強引に右折する光景も珍しくありません。 【注意して！】これが交通違反となる「車両横断禁止」の標識です（画像）しかし、右折による入出庫が制限される背景には、周辺道路の渋滞を未然に防ぐという重要な目的があり