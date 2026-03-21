犬が伏せた状態でしっぽを振る理由 1.リラックスして安心している 犬が伏せた状態でしっぽを振るのは、リラックスして安心しているからです。 表情を見てみると、目を細めていたり、にっこり笑っているように見えたり、顔の筋肉が緩んでいることが分かるかと思います。 また、犬がリラックスして安心している気持ちから伏せた状態でしっぽを振るときは、ゆったりと左右に大きく振るのが特徴です。 声をかけると、しっぽの動