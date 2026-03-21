なぜ冬に関節炎が悪化するのか？ 寒さが関節に与える影響は、主に「血流の低下」と「筋肉の硬直」です。 血管の収縮と炎症物質 寒さで血管が収縮すると、関節周囲の血流が滞ります。これにより、痛みを引き起こす物質が滞留しやすくなり、炎症による痛みが増幅されます。 筋肉のこわばり 寒さで体が震えたり丸まったりすると、全身の筋肉が緊張します。硬くなった筋肉は関節をサポートする柔軟性を失い、歩行時の衝撃