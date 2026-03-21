ロンドン・シティ空港は、着陸進入方式を変更する案を明らかにし、パブリックコメントを募集している。現在の着陸進入角度は5.5度で、特定の次世代機向けに4.49度に緩やかにすることで、エアバスA320neoのような従来より大型の機材の運航が可能となるとしている。年間旅客数900万人の目標に向けたもので、より大型で燃費効率に優れた次世代機の乗り入れを可能とすることで、便数の増加ペースを抑えつつ、旅客数の増加に対応できる