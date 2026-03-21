全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿のうどん店『三国一西口店』です。鍋焼きDNAに響く旨さしみじみザ・鍋焼きうどんだなと思った。ふたを開けた瞬間、どこか懐かしい。昭和29年創業で西口店も早40〜50年。初代からの味を守っている。熱々のまま目の前で湯気が上がる鍋の中には、海老天、玉子、春菊、椎茸……と、これぞのラインナップ。椎茸は干し椎茸を使うこ