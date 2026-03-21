周知の通り、日本代表は３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。対戦国の記者は、日本代表についてどんな印象を持っているのか。現地で、英紙『Daily Mail』などにコラムを寄稿しているマット・バーロウ記者に訊いた。「日本サッカーの素晴らしい瞬間を見てきました。三笘薫のようにイングランドで活躍している選手もいれば、スコットランドのセルティックで活躍している選手もいます。ワ