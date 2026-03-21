WBCで目に見える結果を残し、期待が高まった吉田だったが…(C)Getty Imagesメジャー移籍から4年。和製大砲は今まさにキャリアの正念場を迎えている。レッドソックスの吉田正尚だ。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が行われた今春、吉田は早々に“実戦”を経験。日本代表打線のコアとしてしっかりと結果を残した。全5試合に出場して、打率.375のハイアベレージを叩き出した32歳は、2本塁打、6打点、出塁率.444、長打