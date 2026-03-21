◇オーストリア1部上位プレーオフザルツブルク1―1シュトゥルム・グラーツ（2026年3月21日オーストリア・グラーツ）ザルツブルクのDFチェイス・アンリ（21）がリーグ戦初先発で退場処分を受けた。勝ち点4差で追う首位シュトゥルム・グラーツと敵地で対戦。前節15日のラピッド・ウィーン戦でDFガドゥが退場処分を受け、0―1で敗れて4位に順位を落としていたザルツブルクはここまで1試合しか出場がなかったチェイスが初先発