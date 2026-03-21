ハロープロジェクトは21日、ハロプロ研修生からアイドルグループ・モーニング娘。’26に中学2年生の杉原明紗（14）が加入すると発表した。【写真】ダブルピース！モー娘。’26に加入する中学2年生の杉原明紗4月11日から東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開幕する「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」に帯同予定としている。サイトでは「新メンバーが加入しパワーアップしたモーニング娘。'26を、これか