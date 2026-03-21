◇明治安田J1百年構想リーグ福岡2（14PK13）2G大阪（2026年3月21日ベススタ）福岡―G大阪の一戦は、Jリーグ最長のPK戦15人目での決着となった。福岡のDF岡哲平が決めたのに対して、西地区首位のG大阪はFWイッサム・ジェバリがGK小畑裕馬に止められた。今季初の複数得点を挙げた福岡は、連敗を「6」で止めた。後半アディショナルタイムに起死回生の同点弾を含めて全2得点を挙げたDF辻岡佑真は「長かったけど、勝てて