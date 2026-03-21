中日はオープン戦初登板の高橋宏が2番手でマウンドに上がり、4回2失点。先発の桜井は5回無失点と好投した。二回に新戦力のサノーがオープン戦4号ソロ。ロッテは先発の田中が8安打を許しながら、要所を締めて5回2失点。