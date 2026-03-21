韓国では21日夜、人気グループ「BTS」による復帰コンサートが予定されていて、雑踏事故など不測の事態に備えるため、警察などの警戒が続いています。記者「公演開始まで7時間以上ありますが、すでに多くのファンが待ち受けています」韓国の人気グループ「BTS」はメンバーの兵役のため、活動を休止していましたが、21日夜に開くコンサートにあわせておよそ3年9か月ぶりに活動を再開します。公演はソウル中心部にある「光化門」広場