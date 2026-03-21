◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）トップと1打差の2位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が2バーディー、4ボギーの74で回り、通算2アンダーで単独首位に浮上し、今季2勝目、ツアー通算6勝目に王手を掛けた。昨季メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）、ツアー6勝の笠りつ子（38＝PGM）がともに70で回り、1