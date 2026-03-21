◇NBA Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ143-154キャピタルシティ・ゴーゴー(日本時間21日、ケアファースト アリーナ)2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手がGリーグの試合で22得点6アシスト7リバウンドを記録しました。河村選手は3月に入りNBAで7試合に出場、限られたプレー時間の中でも印象的なプレーで観客を沸かせるなど直近2試合は5得点をマークしました。2月28日以来のGリーグ出場となった河村選手は第1クオーター、残り8