確定申告による還付金が発生すると、いつ振り込まれるのだろうと気になる人もいるでしょう。還付金は、確定申告の方法によって受け取れる時期の目安が変動します。 少しでも早く還付金を受け取りたいなら、申告方法による違いを知っておきましょう。 今回は、確定申告の還付金が受け取れる時期や、なかなか振り込まれないときの対処法などについてご紹介します。 確定申告の還付金はいつくらいに受け取れる？