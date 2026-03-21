お笑いタレントの山田邦子が２１日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。先のＷＢＣで敗戦した侍ジャパンに対する誹謗中傷についてコメントした。日本プロ野球選手会は１６日、Ｘを更新し、ＷＢＣで敗退した日本代表の選手と首脳陣に対する誹謗中傷を多数確認したと報告。「ＡＩを活用したモニタリングにより投稿の確認・証拠保全を行っており、悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます」と警告した。こ