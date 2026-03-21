1932年に建国された「満洲国」とは何だったのか。作家のギデオン・デフォーさんは「日本は、欧米列強を前に植民地になるか、植民地を支配する側になるかの2択を迫られていた。その結果生まれた傀儡国家だ」という――。（第2回）※本稿は、ギデオン・デフォー『新版 世界滅亡国家史』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。張作霖が爆殺された現場の写真（1928年6月4日）（写真＝carpkazu／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia