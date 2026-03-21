米国ボディビル界のトップ選手が、トレーニング戦略を大幅に変更して話題を呼んでいる。米メディア「フィットネスボルト」は「ガイ・システルニーノは、ニック・ウォーカーの大会でのサポートについて語り、最大の変化はパフォーマンス向上薬の使用量を減らしたことだと明かした」と報じた。ウォーカーは米国トップクラスのボディビルダーでその驚異的な肉体から「ザ・ミュータント」の異名で知られ、インスタグラムのフォロ