【モデルプレス＝2026/03/21】お笑い芸人のはなわが3月20日、自身のInstagramを更新。中学の卒業式を迎えた三男、そして妻との家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】49歳3児の父芸人「息子くんそっくり」美人妻＆三男顔出し家族ショット◆はなわ、中学卒業の三男＆美人妻との顔出し3ショット披露はなわは「三男坊。卒業おめでとう」とつづり、卒業証書を手にした三男を夫婦で挟んだ3ショットを投稿。妻はピースサイン