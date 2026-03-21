【モデルプレス＝2026/03/21】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が3月20日、自身のInstagramを更新。美しい肌が際立つノースリーブワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場K-POP美女「スタイル抜群」美肌輝くノースリ姿◆ウィンター、美脚＆美肌輝くノースリーブワンピ姿ウィンターは、シックなネイビーのノースリーブロングワンピース姿で、床に座るショットやカメラをじっと見つ