【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの三上悠亜が3月20日、自身のInstagramを更新。肩出しトップスにミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」ミニスカから美脚スラリ◆三上悠亜、肩出しトップス×ミニスカコーデ公開三上は「トレンドのドット柄 ネイルもドットにしたんだ」とコメント。白地に黒いドット柄の肩を出したトップスにチュールが何段にも重なった白いミニスカー