フツーの出来事をフツーに話すだけで盛り上がれるのが、女性という生き物です。「だから何？」というような内容でも、愛する彼女のためなら笑顔で対応するのが男の役割でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性170名に聞いたアンケートを参考に「彼女の長くてつまらない話を何とか楽しむ工夫」をご紹介いたします。【１】とりとめのない話でも笑い合えるラブラブ感に浸る「低レベルな話をできるほど、『気を遣わない関係』